Juventus, rivoluzione in attacco. Tuttosport: "Idea Kean più Icardi anche con CR7"

"Idea Kean più Icardi anche con CR7", titola Tuttosport stamane in edicola. Entro fine campionato CR7 comunicherà al club la propria decisione per il futuro. Ma nel 2022 scadrà il contratto non solo di CR7, ma anche di Dybala. E la strada più comoda porta al divorzio immediato: si lavora su scambi di lusso, con il Manchester United per Pogba, con il PSG per Icardi, con l'Atletico Madrid per Joao Felix o con il Barcellona Dembelé. Ma quello con il PSG pare essere quello più avanti. E via Everton potrebbe arrivare da Parigi un altro attaccante: Moise Kean, un investimento per il futuro.