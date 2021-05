L'apertura de Il Romanista dopo Roma-Manchester: "Your honor"

"Your honor". Questo il titolo di apertura in prima pagina de Il Romanista nell'edizione odierna. I giallorossi battono 3-2 il Manchester United. Il miracolo non arriva, una vittoria sì. La squadra di Fonseca inizia alla grande, ma finisce il primo tempo addirittura sotto. Nella ripresa la fiammata porta al 2-1 di Dzeko e Cristante, poi la Roma sfiora il 3-1 che avrebbe clamorosamente riaperto tutto... Ancora Cavani pareggio, ma la vittoria arriva grazie a Zalewski, protagonista come Darboe, che era entrato nel primo tempo al posto di Smalling (ancora ko!). Finisce addirittura con dei rimpianti, ma la prestazione d'orgoglio e la vittoria fanno uscire la Roma a testa alta.