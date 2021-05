L'apertura de L'Equipe dopo il 3-2 del Lione in 10 in casa del Monaco: "Follia furiosa"

"Follia furiosa". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe dopo la vittoria del Lione sul Monaco. L'OL, ridotto in 10 uomini dal 70', ha strappato una vittoria incredibile che gli permette di sperare ancora in una qualificazione in Champions League. Un incontro costellato da molti scontri e segnato da cinque cartellini rossi.