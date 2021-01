L'apertura del Corriere dello Sport: "La Juve addosso"

vedi letture

"La Juve addosso". Con questo titolo il Corriere dello Sport apre in prima pagina la sua edizione della domenica. Il riferimento è chiaramento al successo bianconero contro la Sampdoria, di risposta a quello del Milan sul Bologna e prima di quello dell'Inter con il Benevento. Le milanesi continuano la fuga, ma la Vecchia Signora - si legge - trova il ritmo scudetto.

In casa Napoli. Oggi toccherà anche al Napoli, in campo alle 18 contro il Parma al Maradona. "Napoli, Rino ad alta tensione", titola il Corriere dello Sport in relazione agli ultimi, movimentati giorni dell'allenatore calabrese. L'ombra di Benitez - si legge - si agita sul tecnico, intanto Insigne cerca il gol numero 100 in azzurro proprio con la squadra a cui ha segnato il primo.

Niente Dzeko. "Nasce la Roma di Borja e Dzeko rimane fuori". Sul Corriere dello Sport ci si sofferma anche sulle questioni di casa Roma, con Edin Dzeko ormai separato in casa, sostituito oggi ancora una volta da Borja Mayoral. Insieme allo spagnolo si rivedrà anche MKhitaryan, già recuperato. "Di Edin parlerò solo settimana prossima", ha detto Paulo Fonseca.