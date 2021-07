L'apertura del Corriere dello Sport: "Noi con voi. Spingiamo gli azzurri in semifinale"

"Noi con voi" è il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, in riferimento alla gara dell'Italia di questa sera contro il Belgio. Federico Chiesa, eroe degli ottavi, dovrebbe prendere il posto di Berardi, mentre in difesa il ballottaggio è tra Chiellini e Acerbi. Il pericolo numero uno si chiama Romelu Lukaku: l'interista è in forma come mai prima. De Bruyne e Hazard convocati ma difficilmente prenderanno parte alla gara.

Juventus - "Contenti di CR7, resta alla Juve", si legge in taglio basso, in riferimento alle parole di Cherubini in conferenza sulle strategie di mercato di mercato del Club bianconero. Intanto Agnelli torna sul tema spinoso della Superlega e sul suo rapporto con Ceferin: "Lo stimo".

Roma - "Inizia oggi l'era Mourinho", prosegue il quotidiano sempre in taglio basso. Lo Special One sbarcherà alle 14 a Ciampino e rispetterà i 5 giorni di quarantena prima di mettersi al lavoro per preparare la nuova stagione giallorossa.

La Lega - "Tv, a Mediaset la Coppa Italia", ancora in taglio basso. Il colosso si aggiudica la competizione, lasciando la Rai a bocca asciutta. Fumata nera per lo spezzatino della Serie A, che non vedrà quindi la luce almeno per il prossimo anno.