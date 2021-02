L'apertura di Record - Crisi Benfica: Jesus potrebbe essere esonerato

Non è un momento felicissimo, per usare un eufemismo, in casa Benfica. E l'edizione odierna di Record in prima pagina titola: "Vieira chiede l'uscita di Jorge Jesus". Ed il Vieira di cui si parla è il presidente del club della capitale. Tanta la delusione nel presidente del club ma al tempo stesso il tecnico rimprovera che la società non ha mantenuto la promessa di costruirgli una squadra di livello assoluto. Momenti complicati e di tensione, con il campionato ormai sfumato ed una Europa League da giocarsi nel ritorno in casa dell'Arsenal.