L'apertura di Tuttosport con le parole di Morabito: "Milinkovic-Juve, è l'anno giusto"

vedi letture

"Milinkovic-Juve, è l'anno giusto": questo il titolo d'apertura scelto dall'edizione odierna di Tuttosport, che ha intervistato in esclusiva l'agente Morabito. "Questa volta la trattativa per il serbo può andare in porto - si legge -. Paratici rinnoverà, Dybala probabilmente sarà sacrificato per fare cassa". Poi un retroscena di mercato: "I bianconeri hanno detto no al City per Rabiot".

Inter - "Lukaku da 6 Nazioni", si legge invece in taglio alto. Il quotidiano introduce l'intervista esclusiva a Lo Cicero, ex colonna della Nazionale di rugby: "Quando parte in velocità o lo anticipi o puoi solo prendergli la targa - ha detto -, come succedeva con Lomu. Bravo Conte: guardando l'Inter, si vede che ha allenato in Inghilterra".

Ibrahimovic - Spazio al festival di Ibra in taglio laterale: "A Sanremo in moto, come in un film". Il quotidiano propone il racconto "di un viaggio pazzesco" per raggiungere il teatro dell'Ariston.

Lazio-Torino - "Da Gravina altro assist al Toro", titola di spalla il quotidiano, che rilancia le dichiarazioni del numero uno della FIGC: "Il protocollo è valido, salvo diverse disposizioni dell'ASL".