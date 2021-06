L'apertura di Tuttosport: "Ecco la Juve di Max". Dybala centrale nel progetto

vedi letture

"Ecco la Juve di Max", titola stamani in apertura Tuttosport. Il quotidiano svela i principi di gioco che Allegri vuole imprimere alla squadra. Locatelli primo rinforzo per il 4-2-3-1, in attesa di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo e dando per scontata la centralità di Paulo Dybala nel progetto.

Nazionale - "Razzisti a chi?", si legge invece in taglio alto, in riferimento agli azzurri. Critiche dal mondo della politica ai giocatori che non si sono inginocchiati prima della partita contro il Galles. La FIGC: "Siamo contro ogni forma di discriminazione. Aderire o no a un'azione di protesta non vuol dire ignorare la lotta al razzismo".

Euro 2020 - Spazio di spalla alle partite in programma questa sera: "Cristiano, ti giochi tutto contro Mbappé". Sfida ad alto rischio per la Nazionale di CR7, che contro la Francia rischia l'eliminazione da Euro 2020.

Torino - "Milinkovic non convince, c'è Berisha", si legge invece poco più in basso a proposito dei granata. I dubbi di Juric sul serbo: svolta tra i pali, può arrivare l'albanese.

Inter - Sempre di spalla il quotidiano si occupa anche dei nerazzurri: "Alibaba può salvare Suning", si legge. Spunta una nuova ipotesi per il futuro societario dell'Inter: il colosso di Jack Ma - si legge - possiede già il 20% del gruppo di Zhang.