L'apertura di Tuttosport: "Roma, daje Mou!"

E' arrivata nel pomeriggio di ieri la notizia che José Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma, e stamane Tuttosport titola: "Roma, daje Mou!". Clamorosa scelta dei Friedkin: il portoghese prenderà il posto di Fonseca a fine campionato. Firmato un triennale da 7 milioni a stagione: "Qui trovo ambizione e passione". Tifosi giallorossi in delirio.

Marotta sveglia la Juve - L'amministratore delegato dell'Inter, ai microfoni di Tuttosport, dichiara: "Saremo noi, da campioni d'Italia, a decidere il destino della Juventus". Alla penultima andrà in scena Inter-Juve, con i bianconeri che con tutta probabilità saranno ancora in lotta per un posto Champions. E ieri Pirlo ha pungolato il gruppo, invitando i giocatori a determinare il futuro della squadra in Champions League.

Mahrez show, City in finale - E' andata in scena ieri sera la prima semifinale di ritorno di Champions League, con il Manchester City che ha superato per due reti a zero il Paris Saint Germain, volando così in finale, dove troverà la vincente della semifinale di questa sera tra Chelsea e Real Madrid. A decidere l'incontro è stata una doppietta di Mahrez, che con una rete per tempo non ha lasciato scampo ai francesi.