L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Ragazzi, niente scherzi"

"Ragazzi, niente scherzi". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è alla Juventus che questa sera scenderà in campo contro il Sassuolo. L'obiettivo dei ragazzi di Andrea Pirlo è quello di dare seguito al bel successo del 6 gennaio scorso contro il Milan a San Siro per rilanciarsi ancora una volta in classifica.

Riscatto Milan - Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Milan torna al successo. La squadra di Stefano Pioli supera il Torino in casa e torna a +4 sull'Inter, in campo alle 12.30 a Roma contro i giallorossi di Fonseca. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Milan indiavolato. Toro, SOS rinforzi".

Alle 12.30 Roma-Inter - "Vitamina Lukaku per Conte". Questo il titolo dedicato al match dell'ora di pranzo fra Roma e Inter. Il tecnico nerazzurro, che deve riscattare il ko di mercoledì contro la Sampdoria a Marassi, ritrova in attacco Romelu Lukaku. Il belga partirà dal primo minuto e guiderà l'attacco interista.

Atalanta, poker e spettacolo - Successo rotondo per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri si sono imposti 4-1 ieri pomeriggio al "Vigorito" di Benevento contro i giallorossi di Pippo Inzaghi. Questo il titolo a riguardo: "Mago Josip. La Dea incanta".