L'apertura odierna del QS sui nerazzurri: "Lukaku fa 300. Inter in testa"

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo dedica la propria apertura ai nerazzurri e in particolare al loro centravanti: "Lukaku fa 300. Inter in testa". Il belga, vero trascinatore della squadra di Conte, ieri contro la Lazio ha segnato una doppietta e fornito un assist a Lautaro raggiungendo la cifra tonda dei 300 gol in carriera. Numeri straordinari, che sono coincisi con il tanto atteso sorpasso dell'Inter sul Milan in classifica.