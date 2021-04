L'Inter vede la meta. Il QS: "13 punti per lo scudetto. E ora Conte ha anche la miglior difesa"

Il QS in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Inter con il titolo seguente: "13 punti per lo scudetto. E ora Conte ha anche la miglior difesa". Darmian fa vivere al suo tecnico un'altra domenica felice con la meta sempre più vicina e che conferma la bontà del lavoro svolto: 11 su 11, sesto con una sola rete di scarto, raggiunta la Juventus come gol subiti. Le insidie c'erano vista l'assenza di Barella e la ricerca di punti salvezza da parte del Cagliari.