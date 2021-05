L'Italia di Mancini è quasi pronta. Il Messaggero: "Kean out, c'è Politano"

"Kean out, c'è Politano", titola Il Messaggero sui 28 scelti da Mancini. La lista non è ancora quella definitiva, ma poco ci manca. Si è tenuto giusto un paio di dubbi il CT Mancini, che dovrà sciogliere entro domani sera. I difensori sono 10 e dovranno scendere a 9, mentre l'altro taglio arriverà a centrocampo. In ferie ci vanno Cragno, Ferrari, Biraghi, Castrovilli, Raspadori, Grifo e Kean. Ballottaggi tra Mancini e Toloi e tra Cristante e Sensi. La novità è Politano, che ha soffiato il posto a Kean: la scarsa applicazione contro San Marino gli è costata il posto ad Euro2020. Ora le ultime considerazioni sugli infortuni, poi la decisione dei 26+2 riserve, che comunque resteranno con il gruppo fino al 10 giugno, data ultima per sostituire gli infortunati.