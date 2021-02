La Serie B sbarca all'estero grazie a LIVENow. Le aperture dei quotidiani in edicola

Nella giornata di ieri la Lega B ha annunciato la vendita dei diritti tv del campionato per l’estero e LIVENow che permetterà così ai tifosi che vivono lontano dall’Italia di vedere tutto il girone di ritorno del campionato cadetto e i play off per la promozione in Serie A.

Un accordo che il presidente Mauro Balata ritiene fondamentale: “Si tratta del riconoscimento di un grande lavoro che i club della Serie BKT stanno portando avanti per valorizzare un campionato con un alto valore tecnico e con caratteristiche di grande equilibrio che in molti ci invidiano. Ma c’è un altro significato che mi preme sottolineare, quello del legame che abbiamo con i nostri territori e con la nostra gente, un legame che con questo accordo travalica i confini nazionali e raggiunge le comunità italiane all’estero che in questo modo possono seguire la loro squadra del cuore e il campionato".

E su questo aprono i quotidiani sportivi in edicola.

Corriere dello Sport: La Serie B diventa internazionale. Dalla 21^ sino a fine campionato gare fuori dall’Italia con LIVENow

Tuttosport: A Eleven Sports i diritti della Serie B all’estero

La Gazzetta dello Sport: Tutto il campionato anche su LIVENow