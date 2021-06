La SPAL ha scelto Clotet per la panchina. Le aperture dei quotidiani in edicola

Sarà Pep Clotet il nuovo allenatore della SPAL. Il tecnico catalano, reduce dall'ottima esperienza con il Brescia, avrebbe infatti superato la concorrenza di Christian Bucchi per guidare la squadra estense. Con lui dovrebbe arrivare anche Daniele Gastaldello, suo vice proprio nel club lombardo. Queste le aperture dei quotidiani sportivi:

Gazzetta dello Sport: “Una SPAL alla catalana: arriva Clotet. Scelto il tecnico che ha portato il Brescia ai play off. C’è anche l’ok di Tacopina”.

"La Spal studia il catalano. Il nuovo corso sarà affidato a Pep Clotet. Salvo clamorose sorprese sarà l’allenatore di Igualada, che ha condotto ai playoff il Brescia nel campionato appena concluso, a guidare i ferraresi nella prossima stagione. Si è guadagnato questa fiducia con il buon lavoro svolto nei pochi mesi vissuti finora in Italia: la sua gestione da subentrato ha fruttato ai biancazzurri 34 punti in 15 sfide (alla media di 1,88 a incontro). Una rimonta che si è infranta sul primo scoglio agli spareggi (k.o. 1-0 a Cittadella). A Ferrara arriva con Clotet anche Daniele Gastaldello, suo vice nella breve ma intensa avventura bresciana".

Corriere dello Sport: SPAL, la spunta Clotet allo sprint”.

"Pep Clotet (44) è a un passo dalla panchina della Spal, sembra destinato a spuntarla nel ballottaggio che lo ha visto affiancato a Cristian Bucchi (44). Che fino alla mattinata di mercoledì sembrava essere il favorito numero uno per rilevare Massimo Rastelli (47), e che invece alla fine è stato sopravanzato dal tecnico spagnolo, reduce da una convincente seconda parte di stagione sulla panchina del Brescia. Per il momento i Colombarini hanno ribadito che non ci sono novità riguardo al futuro della compagine societaria".

Tuttosport: “SPAL, l’uomo è Clotet”.

"È la SPAL la squadra del giorno. Spariglia le carte e dà il via al progetto-giovani annunciato dalla società che, dopo la mancata cessione a Tacopina, ha detto chiaramente di voler ridimensionare la politica degli ingenti investimenti delle scorse stagioni. Pareva certo che il nuovo tecnico sarebbe stato Christian Bucchi e invece il ds Giorgio Zamuner ha puntato dritto su Pep Clotet. Lo spagnolo, che non ha trovato l’accordo con Cellino dopo aver conquistato 34 punti nelle ultime 17 partite e aver portato il Brescia dalla zona retrocessione ai play off, potrebbe portarsi come vice Daniele Gastaldello".