Lazio: dirigenza chiamata a risolvere le questioni Kamada, Luis Alberto e Guendouzi

Messo a segno il primo colpo del mercato Tchaouna (che sostituirà Felipe Anderson), la Lazio adesso è chiamata ha risolvere tre questioni delicate, tutte legate al centrocampo. La prima riguarda Kamada. Il centrocampista giapponese, dopo un inizio difficile ha concluso la stagione in crescendo e Lotito vorrebbe tenerlo ancora un anno nella Capitale. L'ex Eintracht però per restare vorrebbe 3,5 milioni di euro: una cifra alta considerano anche l'abolizione del Decreto Crescita.

La seconda questione riguarda Luis Alberto. Lotito ha ribadito che se lo spagnolo vuole partire deve portare i soldi, almeno 15 ne vorrebbe il Patron biancoceleste (che dovrà dare il 25% dell'incasso al Liverpool), dopo gli 11 rifiutati la scorsa settimana dall'Al-Duhail. Lo spagnolo, tuttavia, è già fuori dal progetto e nell'ultimo turno di campionato Tudor non gli ha concesso nemmeno una passerella finale davanti ai suoi (ex) tifosi. Per sostituirlo, si legge, il primo nome è Colpani: il suo costo è alto ma la Lazio potrebbe inserire il portiere Mandas nell'affare.

La terza questione interessa, infine, Mateo Guendouzi, messo in panchina nelle ultime due partite da Tudor. Il feeling tra il francese e il tecnico croato non è mai nato ma la Lazio vorrebbe almeno 25/30 milioni per lasciar partire quello che, con Sarri, è stato il miglior centrocampista della stagione. A tal proposito il francese avrebbe già diversi estimatori in Premier League.