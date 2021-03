Lazio fuori dall'Europa. Il Messaggero: "Inzaghi pensa solo a limitare i danni e salvare l'onore"

Con la Lazio è uscita di scena l'ultima italiana ancora in gioco in Champions League. Niente Italia nell'Europa che conta ai quarti: non accadeva dalla stagione 2015/16. Ieri i biancocelesti, secondo Il Messaggero, hanno provato a salvare almeno l'onore: ci sono riusciti a metà, perché se è vero che il passivo è stato minimo (i bavaresi hanno vinto 2-1), va detto che la squadra non ha offerto quella prova di carattere chiesta da Inzaghi. Al di là di questo, però, il bilancio in Champions della Lazio - aggiunge il quotidiano - è positivo: in una competizione in cui mancava da quattordici anni, ha chiuso il girone da seconda e imbattuta. Il primo obiettivo, adesso, è riconfermarsi nella prossima edizione, e quindi fare all-in nella rincorsa al quarto posto. Non centrare l'obiettivo sarebbe un grosso ridimensionamento, anche perché la pandemia non può essere la scusa per tutto.