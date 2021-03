Lazio, Il Messaggero: "Col Toro si gioca, ma Lotito incassa una mezza vittoria"

Il Messaggero si occupa del caso relativo a Lazio-Torino. "Col Toro si gioca, ma Lotito incassa una mezza vittoria" scrive il quotidiano. Vittoria nella sconfitta per Lotito. La gara si gioca ma il presidente laziale incassa il successo nel merito delle motivazioni della Corte Sportiva. In sostanza, il ricorso della Lazio sul 3-0 è stato respinto per una questione d'incompetenza sportiva. Il Giudice ha sottolineato come da parte del club granata ci sia stata "furbizia perché ha tratto profitto dal provvedimento". Il presidente Sandulli era indeciso. Scrive il quotidiano: "La Corte d'Appello s'era presa un giorno di tempo per trovare un appiglio per punire il Torino per abuso d'atti ma si è dovuta rassegnare a richiamarlo solo nelle motivazioni". Ora la Lazio andrà avanti ma perderà anche davanti al Coni. Potrebbe vincere davanti al Tar ma potrebbe ottenere solo un risarcimento economico.