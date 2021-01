Lazio in casa del Parma, Il Messaggero: "Scatto per l'Europa"

Impegno in trasferta per la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi sfiderà il Parma al "Tardini" per tre punti importante in chiave Europa League. Di fronte però ci saranno i gialloblu emiliani che in settimana hanno cambiato guida tecnica esonerando Liverani e richiamando D'Aversa. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Lazio, scatto per l'Europa".