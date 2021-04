Lazio, ricorsi sul caso tamponi. Il Messaggero: "Immobile e Strakosha, via ai prelievi di dna"

Come riporta Il Messaggero lunedì 12 aprile Ciro Immobile e Strakosha effettueranno il prelievo di Dna richiesto dalla Procura della Repubblica d'Avellino. Il pm prosegue infatti le indagini preliminari sulla questione tamponi e nonostante solo il portiere albanese sia risultato alla perizia positivo, continua a sospettare che il laboratorio Futura Diagnostica abbia utilizzato materiale non appartenente ai tre giocatori nello specifico. Nell'inchiesta ordinaria non è indagata a Lazio. Pronta invece a difendersi dalla sentenza di condanna di primo grado in ambito sportivo. Lotito, dopo aver presentato il ricorso martedì punta a ottenere la riduzione, se non addirittura l'assoluzione dei 7 mesi di inibizione.