Le aperture in Portogallo - Benfica in caduta libera. Vince il Porto, che insidia lo Sporting

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 26 gennaio:

A Bola

"Un altro virus"

Il Benfica non sa più vincere ed è un problema che nasce prima che il Covid arrivasse con forza al Da Luz, togliendo diverse pedine a mister Jorge Jesus, che chiosa: "Non vinciamo più, ma solo per colpa nostra". Le assenze per il Covid non giustificano una prestazione tanto povera da parte del Benfica, fermato sull'1 a 1 dal Nacional.

Record

"Aquila di carta"

Non un gran momento per il Benfica, che si scopre fragile e vulnerabile. Il Covid ha minato la difesa, ma il problema del Benfica è in attacco, dove gli avanti non segnano, facendo faticare tutta la squadra. Tre volte recuperato nelle ultime quattro giornate, record negativo del club.

"Vince il Porto"

Chi continua a macinare vittorie è il Porto, che si porta a ridosso dello Sporting Lisbona primo in classifica.