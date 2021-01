Le aperture in Portogallo - Sporting, polemica false positività. Porto minaccia il ritiro in Coppa

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 19 gennaio:

A Bola

"Polemica Covid sul match tra Sporting e Porto"

Due giocatori dello Sporting sono stati dichiarati dal club disponibili dopo che i tamponi avevano dato delle false positività alla vigilia della semifinale di Coppa di Lega contro il Porto. Dal canto suo il Porto accusa lo Sporting di "attentato alla salute pubblica". Ed il Porto ammette di stare pensando di non presentarsi alla sfida. Pronta la risposta dello Sporting: "Se non si presentano ce ne andiamo in finale".

Record

"Tre positivi nel Benfica"

Non si placa l'emergenza Covid tra i club portoghesi, ora è il turno di tre elementi dello staff del Benfica, trovati positivi ieri.



"Final four a rischio"

Il Porto minaccia di non presentarsi alla Final Four di Coppa, con il tecnico Conceicao che dichiara: "Noi andiamo con chi disponibile, gli altri cosa fanno?". La polemica nasce sulla doppia positività, poi dichiarata falsa, di due giocatore dello Sporting Lisbona. Attesa per i tamponi effettuati ieri.