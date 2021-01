Le aperture inglesi - Lampard in bilico. Si pensa alla squalifica per chi infrange regole Covid

vedi letture

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedi 4 gennaio:

Mirror Sport

"Combatterò per il mio lavoro"

Parole di Frank Lampard, messo in discussione dopo il lungo periodo di crisi dal quale il Chelsea non riesce ad uscire. Anche ieri è arrivata una sonora sconfitta contro il Manchester City: un 3 a 1 che ha visto i blues mai realmente in partita. Il tecnico promette battaglia nelle prossime gare e di riuscire a trovare una soluzione a questa emorragia di punti.

Star Sport

"CHellsea"

Gioco di parole tra il nome Chelsea e "Hell", inferno. Momento delicato in casa blues, alla ricerca disperata di punti. Lampard è per i bookies il candidato numero uno ad essere il prossimo esonerato in Premier League. Ma il tecnico promette di combattere nelle prossime gare per mantenere la sua posizione.

Daily Express

"Non prendiamocela con Mendy"

A difendere il difensore del City è lo stesso tecnico Pep Guardiola: il terzino ha infranto le regole Covid e attorno a lui si è scatenata una bufera, ma il suo tecnico lo difende: "I giocatori non sono gli unici ad infrangere le regole...".

The Daily Telegraph

"Si pensa alla squalifica"

Dopo i diversi casi degli ultimi giorni di giocatori che hanno infranto le regole Covid ed il lockdown, ecco che la federazione inglese sta pensando ad una squalifica per chi verrà pizzicato ad infrangere le regole.