Le aperture portoghesi - L'arbitro si scusa per il gol fantasma di CR7. L'Under 21 vola

vedi letture

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, lunedì 29 marzo:

A Bola

"Ho chiesto scusa a Fernando Santos e alla squadra"

Parole di Danny Makkelie, direttore di gara che ha suscitato tante polemiche nei giorni scorsi, quando non ha convalidato una rete di Cristiano Ronaldo in pieno recupero che avrebbe regalato i tre punti al Portogallo. L'arbitro ha fatto sapere di avere chiesto scusa al CT portoghese e a tutta la squadra per la sua svista. Ma l'errore di Belgrado potrebbe avere un impatto sulla corsa al prossimo Mondiale: una vittoria nello scontro diretto tra le due favorite del girone avrebbe aiutato e non poco la nazionale lusitana.

Record

"Una lezione di calcio"

Taglio alto dedicato alla formazione Under 21, che con un netto due a zero ha regolato l'Inghilterra ed ora è ad un passo dall'approdo ai quarti di finale dei Campionati Europei.

"I leoni del futuro"

E' già tempo di pensare al futuro in casa Sporting Lisbona, nonostante il titolo sia ancora da conquistare. Gioiellini da mettere al sicuro, Joao Mario da riscattare con uno sforzo economico importante, e poi la caccia ad un laterale mancino.