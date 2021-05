Le aperture spagnole - Rigore negato al Real e concesso al Siviglia: furia dei madridisti

Ecco le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina.

Marca

"La mossa che cambia la Liga".

Con l'1-1 il Var annulla un rigore a favore del Madrid per uno precedente a favore del Siviglia. Indignazione a Madrid. Butragueno: "Ci sentiamo inquieti, episodi del genere non sono stati sanzionati per noi". Zidane: "Le spiegazioni dell'arbitro non mi servono".

AS

"Madrid perde la mano".

Il Var regala un rigore discutibile al Siviglia, annulla il fallo su Benzema nella giocata successiva e scatena la polemica. Zidane: "Sono arrabbiato". Butragueno: "Questo ci lascia inquieti". L'Atelti ancora una volta dipende da se stesso".

Sport

"Campionesse".

Il Barcellona femminile vince il suo sesto campionato dopo aver vinto a Tenerife e completa un campionato perfetto. Le blaugrana affrontano ora la sfida per vincere la Champions League e la Coppa per firmare un triplete storica.

Mundo Deportivo

"Finali crudeli".

L'Athletic ha perso sei punti negli ultimi minuti delle partite contro Real, Valladolid e Osasuna. La squadra rojiblanca è quella che pareggia di più nella Liga dall'arrivo di Marcelino alla panchina del San Mames.