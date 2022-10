Marocchi a Tuttosport: "La Juve va piano, sembra soffra fisicamente in ogni gara"

vedi letture

Giancarlo Marocchi, ex centrocampista bianconero, parla a Tuttosport: "La Juve va piano, sembra soffra fisicamente in ogni gara". L'ex giocatore ha analizzato il momento negativo della formazione juventina. Secondo Marocchi uno dei problemi più evidenti riguarda la forma fisica dei giocatori di Allegri: "La Juve ha fatto delle cose buone: ci sono giocatori molto bravi in gruppo, questo è evidente. Ma in altri momenti la squadra…Come primo elemento mi viene da dire che va proprio piano: dal punto di vista fisico sembra soffra in quasi tutte le partite". Ma è un problema fisico o il pressing non è nelle corde di alcuni giocatori? Questo il pensiero di Marocchi: "È sperabile che sia soprattutto la condizione fisica visto che su quella ci si può lavorare".