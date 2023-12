Napoli, questa sera arriva l'Inter. Il Mattino: "È un bivio in un Maradona sold out"

Ostacolo Inter per il nuovo Napoli di Walter Mazzarri, che dopo il brillante esordio a Bergamo contro l'Atalanta e il ko in Champions contro il Real Madrid, sfida la seconda della classe, che cerca il contro-sorpasso sulla Juventus prima in classifica. "Un bivio", come scrive Il Mattino oggi in edicola, perché un ko significherebbe scivolare a -11 dalla vetta, dicendo addio ai sogni scudetto già in dicembre.

Maradona sold out per la sfida di questa sera

In ogni caso, il teatro della sfida sarà dei migliori. Il Maradona è da giorni sold out, il Napoli potrà contare sulla spinta di oltre cinquantamila tifosi, che dopo la delusione per l'inizio stagione con Rudi Garcia in panchina sperano nella virata con la nuova era Mazzarri. E un risultato positivo contro l'Inter aiuterebbe anche in termini di fiducia.