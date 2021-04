Ostacolo Napoli per l'Inter, Tuttosport: "Lo scudetto ringhia"

"Lo scudetto ringhia". Questo il titolo nelle pagine interne dell'edizione odierna di Tuttosport. Questa sera l'Inter di Antonio Conte scenderà in campo al "Maradona" di Napoli per un match importante per la corsa scudetto. Dall'altra parte gli azzurri però sono alla ricerca di punti per ritornare all'interno della zona Champions League.