Pirlo crede alla qualificazione in Champions. Tuttosport: "Juve, fidati e vinceremo"

"Juve, fidati e vinceremo". Questo il titolo nelle pagine interne dell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano riprende le parole del tecnico Andrea Pirlo in vista del match di Bologna in programma questa sera. La formazione bianconera è in lotta con Milan e Napoli per un posto nella prossima Champions League. Una delle tre contenenti però dovrà accontentarsi solo dell'Europa League.