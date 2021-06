Raspadori all'Europeo. Il QS: "A Mancini piace da morire. Ma evitiamo paragoni"

I paragoni per Raspadori si sprecano, ma secondo l'edizione odierna del QS occorre grande calma sul talento del Sassuolo. Per portarlo con sé all'Europeo Mancini ha sacrificato Politano, che sembrava quasi sicuro del posto. Al c.t. "piace da morire", assicura il quotidiano, soprattutto per quell'attitudine a lavorare per gli inserimenti di esterni e centrocampisti. E sul fatto che possa esordire in Nazionale maggiore all'Europeo ci si può giurare tranquillamente.