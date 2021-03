Skriniar a Tuttosport: "Questa non è più la pazza Inter. Lo scudetto? Me lo tatuerò sulla pelle"

Intervista a Tuttosport per il difensore dell'Inter Milan Skriniar. "Questa non è più la pazza Inter. Lo scudetto? Me lo tatuerò sulla pelle" dice lo slovacco, match winner con l'Atalanta. Il difensore si dice naturalmente entusiasta del primo posto, ora però "bisogna restarci fino alla fine". Grandi elogi per Antonio Conte: "E' la sua Inter, non è più la pazza Inter. Ha cambiato un po' di cose, ci ha dato più equilibrio e se oggi sono un difensore completo è grazie a lui". Ma non sono mancati i momenti difficili, come nella scorsa stagione: "Uno quando non gioca non è contento ma sapevo di avere tanti difetti nel difendere a tre". Ora però tutto è alle spalle, Skriniar è cresciuto ed è pronto alla scommessa Scudetto: "Me lo tatuo sulla pelle".