Tonali alla Gazzetta: "Rimonta scudetto possibile, questo Milan è davvero forte"

Tra qualche settimana riprenderà la Serie A, con il Milan e le altre all'inseguimento del Napoli. Una rimonta ancora possibile da parte dei rossoneri, come sostiene il centrocampista Sandro Tonali in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Mi chiedo perché non dovremmo crederci. Siamo fiduciosi per due motivi: mancano ancora più della metà delle partite e questo Milan è davvero forte. Non so se siamo più forti dell'anno scorso, ma abbiamo più esperienza. L'obiettivo è provare a vincerle tutte, abbiamo le qualità per farlo".