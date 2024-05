Un mese per trovare l'intesa con Zirkzee: adesso il Milan va in pressing sull'olandese

La clausola da 40 milioni di euro di Joshua Zirkzee ha una data di validità: sarà attiva dal 1° luglio al 15 agosto, dunque chi si presenta in quel periodo con 40 milioni potrà provare a convincere l'attaccante olandese. Dunque, il Milan ha tutto il mese di giugno a disposizione per convincere il calciatore ad accettare la proposta rossonera, per presentarsi poi magari già a partire dal 1° luglio, con 40 milioni al Bologna.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il pressing rossonero è già cominciato. Gli altri candidati a raccogliere l'eredità di Giroud, da Gyokeres a Sesko, hanno valutazioni dai 60 milioni di euro in su, mentre Zirkzee a 40 milioni rappresenta un'occasione. La sensazione è che la partita si giocherà tra ingaggio del calciatore e commissioni dell'agente.