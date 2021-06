Ungheria, il CT Rossi al Corriere della Sera: "Sfida impossibile ma daremo il massimo"

"Sfida impossibile ma daremo il massimo". Queste le parole di Marco Rossi, ct dell'Ungheria al Corriere della Sera prima della partita contro il Portogallo. Il 56enne ripercorre il suo percorso con la Nazionale spiegando come all'inizio ci fosse un'atmosfera da funerale, mentre oggi, grazie a solidità difensiva e cura dei dettagli, c'è voglia di essere protagonisti. Poi la stoccata: "Dobbiamo solo pensare a fare il massimo, per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Il calcio ungherese è ben lontano da quello italiano, ma come strutture è sicuramente molto più avanti". Infine la chiusura sulla difficoltà del girone: "Ci siamo meritati di arrivare fin qui, ma sappiamo di giocare contro CR7, Mbappé, Havertz... Non ho la presunzione di pensare di qualificarmi, ma speriamo di goderci questo torneo e fare una figura dignitosa".