Vecchio Napoli, nuova pelle. Il Mattino: "Spalletti presenta una squadra diversa"

Come riporta Il Mattino, Luciano Spalletti è pronto a presentare il Napoli da campionato, oggi pomeriggio nell'ultimo test amichevole prima dell'inizio della nuova Serie A, col Pescara. Sarà 4-3-3, mancano ancora Mertens e Lozano, in recupero, e l'infortunato Demme. Per il resto, stessa squadra della scorsa annata e alcune differenze, a cominciare dalla ricerca più immediata delle verticalizzazioni in attacco. Davanti Politano-Osimhen e Insigne. Loboka centrale, mentre Fabian Ruiz e Elmas mezzali. In porta Meret, infine linea a quattro in difesa costituita da Koulibaly, Manolas, Rrahmani e Di Lorenzo.