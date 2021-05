Albertini su Buffon: "Le sue parole per me sono un addio alla Juventus, non al calcio giocato"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Demetrio Albertini che fra le altre cose ha affrontato i temi legati al futuro di Gennaro Gattuso e Gigi Buffon: "Rino è riuscito a tenere il gruppo in un momento di grande frizione col presidente, è andato avanti da grande professionista e le caratterisiche che aveva da giocatore le ha mantenute da allenatore. Il futuro di Buffon? E' una persona matura, non ha bisogno di consigli. Secondo me è un addio o un arrivederci alla Juventus ma non al calcio giocato, almeno io la leggo così. A Theo Hernandez cosa manca per diventare il più forte del mondo nel ruolo? Quando ti poni certi obiettivi devi trovare anche dei trionfi internazionali. Lui ha tutte le caratteristiche per diventarlo e lo sta dimostrando, mi auguro faccia vedere le sue qualità anche in Europa e nel mondo".