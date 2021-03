Albertini: "Tonali deve avere più personalità, può diventare importante per la storia del Milan"

In merito alla crescita esponenziale di diversi rossoneri, l'ex Milan Demetrio Albertini ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Ha giocatori che ultimamente si sono valorizzati molto, penso a Kessié e Calhanoglu. Calabria che ha fatto un salto di qualità notevole in questa stagione. E poi gli assenti, che ovviamente hanno pesato in questa fase, rientreranno: Bennaccer è importantissimo, Ibra non ha alternative. Anche se chi ha giocato al loro posto ha risposto bene, facendo capire che la vera forza e avere un gruppo maturo. Tonali? Lo vedo troppo timido. Credo che possa diventare un giocatore importante della storia del club e glielo auguro. Ha un talento super ed è giovanissimo: deve solo avere più personalità".