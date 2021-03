Allegri difende la Juventus: "Sta ricostruendo l'anima ma l'annata può essere buona"

Massimiliano Allegri parla a Sky Sport. "Non so cosa manchi alla Juventus per tornare in fondo alla Champions. A vedere i giocatori dall'esterno qualcuno l'avrei mandato via, poi mi sono sbagliato e mi son reso conto che erano bravi, me lo ha insegnato Capello. Come faccio a dire cosa manca alla Juventus? Hanno lavorato bene, hanno fatto una buona squadra. E poi il Covid ha stravolto tutto".

Sui singoli della Juventus "Chiesa sta facendo ottime cose, Morata stava facendo bene poi ha avuto problemi col Virus. Hanno cambiato tutto il centrocampo: qualità ne hanno, nel cambio generazionale cambiano anche le caratteristiche dei giocatori. Chiellini gioca meno, Barzagli non c'è più. Serve ricostruire un'anima di una squadra. Ci vuole calma, i giocatori non sono come le macchine che si rompono e te ne compri una uguale. Tutte le squadre sono passate da momenti belli a momenti così".

Sul momento della Juventus "Credo possa vincere la Coppa Italia, avendo vinto la Supercoppa ed entrando in Champions, l'annata sarebbe buona. Poi devi valutare delle cose, non scordiamoci una cosa però: se i migliori sono ancora quelli con più esperienza e più avanti con l'età, ovvero Ibrahimovic, Ronaldo, Chiellini, ecco che servono dei ragionamenti".