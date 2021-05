Assenza di pubblico pesante per il Benevento? Inzaghi: "Più quella di diversi calciatori"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Crotone, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha commentato così la delicatissima volata salvezza: “L’assenza di pubblico? Ha pesato maggiormente non aver avuto a disposizione per tanto tempo calciatori di un certo spessore. Se facessimo sei punti potremmo quasi certamente festeggiare la salvezza, è questa l'unica cosa che conta. E' chiaro che lo stadio pieno avrebbe dato una spinta fondamentale in alcuni momenti, ma è un handicap che tutte le squadre hanno avuto e non voglio dare alibi a nessuno. E' lo spirito a fare la differenza: battiamo il Crotone e poi andremo a Torino per fare il meglio possibile".

