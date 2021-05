Ballardini: "Se parto dall'inizio vengo esonerato, lo dice la storia. Al Genoa può accadere tutto"

Davide Ballardini viene sempre chiamato in situazioni di emergenza, ma non vorrebbe una chiamata per fare una programmazione? Il suo futuro al Genoa non è certo e lui, dopo la vittoria col Cagliari, ha risposto così alla domanda di Sky Sport: "La mia storia dice certe cose. A Cagliari hanno continuato a giocare come io avevo imposto per qualche anno, così come a Palermo e al Genoa. L’unica volta che ho iniziato a Genova, sono stato esonerato con la squadra all’ottavo posto.

Il Genoa dovrebbe ripartire da lei, che merita la riconferma.

"Ripeto, due o tre anni fa il Genoa si è salvato all’ultimo e io quando sono stato esonerato avevo fatto con la squadra 12 punti dopo le prime 7 partite. Ciò significa che in questa piazza può accadere di tutto".

