Genoa, Ballardini: "La salvezza una grande impresa, la squadra ha avuto mentalità"

Le parole di Ballardini dopo Cagliari-Genoa 0-1.

L’allenatore del Genoa Davide Ballardini ha commentato ai microfoni di Sky sul successo per 0-1sul campo del Cagliari.

Una vittoria per chiudere in bellezza questa stagione culminata con la salvezza.

“E’ stata un’impresa straordinaria grazie ai giocatori, allo staff tecnico e alla società. Tutti insieme siamo riusciti a centrare questo obiettivo”.

Hai dato una mentalità alla squadra: cos’è questa caratteristica?

“Tutti pensano ad essere utili, per esempio quando hai o non hai la palla tra i piedi. Per me la mentalità è un coinvolgimento totale nelle due fasi di gioco e con idee chiare. Da quando siamo arrivati il Genoa ha fatto 35 punti proprio grazie alla mentalità, alla sofferenza e al lavoro quotidiano. Aspetti più importanti delle qualità di ognuno”.

Ci racconta Kallon?

“Io l’ho visto arrivare mercoledì e mi sono arrabbiato, perché è un ragazzo molto interessante e me l’hanno segnalato solo a pochi giorni dalla fine del campionato. Il Genoa deve avere una rosa di 15 giocatori più dei giovani della Primavera e lui deve essere uno di questi. Mi sembra un ragazzo serio, quello che ha passato gli dà una motivazione in più”.

Lei viene sempre chiamato in situazioni di emergenza: non vorrebbe una chiamata per fare una programmazione?

"La mia storia dice certe cose. A Cagliari hanno continuato a giocare come io avevo imposto per qualche anno, così come a Palermo e al Genoa. L’unica volta che ho iniziato a Genova, sono stato esonerato con la squadra all’ottavo posto.

Il Genoa dovrebbe ripartire da lei, che merita la riconferma.

"Ripeto, due o tre anni fa il Genoa si è salvato all’ultimo e io quando sono stato esonerato avevo fatto con la squadra 12 punti dopo le prime 7 partite. Ciò significa che in questa piazza può accadere di tutto".