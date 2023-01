Barça-Inter: Brozovic obiettivo reale. Kessie (finora) ha detto no all'addio, Depay aspetta il Cholo

Un vero e proprio intrigo di mercato. Dopo l'asse tra Juventus e Barcellona, stavolta si è accesa quella tra Inter e Barcellona. Tutto parte da un'indiscrezione in Catalogna: il club di Laporta punta allo scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessié. Oggi, ulteriori voci, ulteriori ipotesi: Joaquin Correa per Memphis Depay. Così, in questo mare magnum di voci e indiscrezioni, è giusto fare chiarezza. Perché il club allenato da Xavi Hernandez cerca un nuovo pivot in mezzo al campo, un regista di gamba e geometria. Così, nonostante le difficoltà economiche, il Barça ha messo nel mirino il croato dell'Inter cercando di studiare un'ipotesi già per gennaio.

Kessié (finora) ha rifiutato l'addio

Sul tavolo di Marotta e Ausilio non è ancora arrivata una proposta ufficiale ma i nerazzurri sono a conoscenza del fatto che il Barça pensi a Brozovic e che potrebbe proporre in cambio Kessie. A proposito dell'ivoriano: è stato uno dei flop della stagione del club di Laporta. Arrivato a parametro zero dal Milan, non si è mai ambientato nel gioco di Xavi e la società catalana ha dato il via libera all'addio. C'è stato un contatto col Tottenham ma l'ivoriano finora ha rifiutato ogni destinazione. Il richiamo di Milano (da escludere il ritorno al Milan) potrebbe però tentarlo e l'ipotesi, anche perché hanno ingaggio simile (li divide 1 milione di bonus) non è peregrina.

Depay aspetta Simeone

Il Barcellona è pronto a dare il benservito anche a Memphis Depay, seppur il regolamento non consenta ai catalani di riaccogliere, nel caso, Pierre-Emerick Aubameyang dal Chelsea. Troveranno un'altra soluzione per l'attacco, ma intanto l'olandese è alla porta. L'idea di proporlo all'Inter c'è, quella di uno scambio con Joaquin Correa è un'ipotesi che al momento in Viale della Liberazione non trova conferme. Inoltre Depay avrebbe detto per adesso no anche a ipotesi in Inghilterra: vuole rimanere in Spagna e aspetta la chiamata decisiva da parte di Diego Simeone per andare all'Atletico Madrid.