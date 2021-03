Bella ma non balla: Genoa-Sampdoria, il derby è sullo 0-0 al 45'

Genoa-Sampdoria 0-0 al 45'

Genoa e Sampdoria al 45' non si fanno male e sono sullo 0-0. Eppure parton forte, perché il derby va onorato e perché in fondo tre punti sarebbero per entrambe tre mattoncini salvezza. E' una quelle sfide che se non fosse una gara tra concittadini, sarebbe la più classica delle gare dove vincere è un obiettivo ma non farsi del male sarebbe prioritario. Non a Genova, non per Grifone e Doria: Ranieri sorprende tutti e si mette a specchio contro Ballardini, imbattuto fino allo scontro con Conte. Bereszynski e Colley ai fianchi di Tonelli da una parte, Goldaniga che è difensore ma gioca da ala dall'altra, Radovanovic che era mediano e che invece è play basso in mezzo alla difesa del Grifone. Il Genoa però ha il regista, Badelj, la Samp invece il trequartista, Verre.

Traversa Il primo sussulto è al ventinovesimo minuto. D'improvviso, in modo inatteso. Angolo battuto corto per Zajc che sbaglia il cross ma colpisce l'incrocio dei pali con Audero immobile. Sulla respinta Destro non riesce a spingere in rete perché impreparato come tutti gli altri giocatori in campo. Destro e Keita paiono ispirati e anche Shomurodov talvolta s'accende. Però non basta. Sulle fasce soffrono a turno Zappacosta e poi Candreva, Goldaniga e poi Augello. Però dalle parti di Perin e Audero, in fondo, nessuno si fa mai sentire. E finisce 0-0 al 45'.