Belotti in campo da diffidato con la Lazio? Nicola: "Se dovesse giocare saprà gestirsi"

Nella conferenza stampa alla vigilia del recupero contro la Lazio, il tecnico del Torino Davide Nicola ha parlato anche della formazione che manderà in campo, con un occhio di riguardo per Andrea Belotti che, diffidato, in caso di giallo salterebbe l'ultima contro il Benevento: "E' un giocatore esperto, che rappresenta un'importanza per noi. Se scenderà in campo, saprà gestirsi. Sicuramente scenderà in campo la formazione migliore possibile, contando anche su chi subentrerà"

Dobbiamo aspettarci rotazioni?

"Vediamo, ci sarà una squadra competitiva perché è una partita importante. C'è chi comincerà e chi subentrerà, l'importante è portare la nostra identità e il nostro entusiasmo. Meritiamo la salvezza".

