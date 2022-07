Belotti spera in una chiamata dal Milan. Mourinho studia una Roma con il Gallo e Abraham

Quale futuro per Andrea Belotti?. Dopo l'addio al Torino l'attaccante campione d'Europa con l'Italia è ancora senza squadra. Come si legge sulle pagine di Tuttosport Monza e Fiorentina, squadre recentemente accostate al Gallo, hanno smentito il loro interesse per la punta. Resta la Roma, con Mourinho che apprezza tantissimo il giocatore: il tecnico portoghese sta cercando di capire come far giocare la sua squadra e con la possibile partenza di Zaniolo potrebbe puntare sulle due punte. Tammy Abraham e, appunto, Belotti. Non bisogna dimenticare il Milan, il sogno dell'ex capitano granata: forse è per questo che l'attaccante - scrive il quotidiano sportivo - ha rifiutato tutte le offerte perché spera in una chiamata rossonera.