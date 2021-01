Benevento, Caldirola su Gaich: "Lo conosco bene, lo prendevo sempre a Football Manager"

Luca Caldirola, difensore del Benevento, ha parlato al Corriere del Mezzogiorno in vista del match contro l'Inter di Conte: "Oggi siamo più squadra rispetto alla partita d'andata. Tornare a San Siro mi fa sempre un certo effetto e loro saranno molto arrabbiati per il pari contro l'Udinese". Il rapporto da ex Inter con il Inzaghi ex Milan? "Da calciatore di alto livello quale è stato, sa capire meglio chi va in campo". Poi sul nuovo acquisto Gaich: "Lo apprezzo da anni perché sono un appassionato di Football Manager e lo sceglievo sempre per la mia formazione sin da quando era nel San Lorenzo". Infine sulla salvezza: "Sarebbe uno scudetto per noi. Il girone di ritorno però, è sempre più difficile".