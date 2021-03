Benevento, Vigorito: "Grazie a tutti, tanti insegnamenti di vita dopo la vittoria di oggi"

vedi letture

"Volevo ringraziare la città. E' stata una settimana molto difficile, ma abbiamo avuto la prova che la componente ambientale conta e non lascia indifferenti. Posso dire che mi sento orgoglioso. Della squadra e del messaggio che ho ricevuto dalla curva Sud già prima di scendere in campo. Ci sono beneventani che vivono al Nord e che oggi piangono di gioia, erano pronti ad applaudirci a prescindere dal risultato di oggi e questa è la mentalità giusta, che fa la differenza. Niente è impossibile, c'è sempre una soluzione al problema anche quando sembra uno scontro tra Davide e Golia. E' un insegnamento di vita. Essere più grandi non significa essere prepotenti, anzi bisogna essere disponibili e dare l'esempio. Tanta gente mi ha scritto dopo la gara, alcuni erano spariti nelle settimane precedenti. Va bene così, l'importante è che la squadra abbia dato una grandissima risposta. Con la Fiorentina vincemmo dopo un ritiro lampo, oggi è successa la stessa cosa e con il medesimo risultato. Prima della trasferta con la Lazio faremo la stessa cosa: a volte le nostre decisioni sembrano incomprensibili, ma alla base c'è sempre una logica. Chi sbaglia per amore va capito, godiamoci il momento". Così il presidente del Benevento Oreste Vigorito ai microfoni di OttoChannel.