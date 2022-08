Bergomi: "L'Inter può arrivare a segnare 100 gol ma per lo scudetto serve un difensore"

L'ex capitano dell'Inter, Giuseppe Bergomi, ha parlato dei nerazzurri in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "La squadra di Inzaghi può arrivare a 100 gol ma lo scudetto non sarebbe automatico, visto che molto spesso vince la difesa migliore. Potrebbero bastarne un'ottantina, ma non devi prenderne più di 25-30. La difesa è molto forte, anche se per me manca un uomo capace di affrontare in velocità l'avversario. La permanenza di Skriniar è una garanzia, anche se deve ritrovarsi in questo inizio di stagione; e a me con lo Spezia è piaciuto De Vrij, non va sottovalutato".