Bergomi: "La Juve non è mai stata una squadra. E Pirlo ha qualche responsabilità"

vedi letture

Beppe Bergomi ha espresso una valutazione complessiva sulla stagione della Juventus e sul lavoro di Andrea Pirlo: "La Juve non ha dato mai l'impressione di essere una squadra. Non dico trovare un 11 ideale come l'Inter, ma almeno avere una certa continuità nel modo di stare in campo. Invece alterna troppo anche all'interno della partita, gli approcci sono spesso sbagliati. La squadra rispecchia l'allenatore e quindi qualche responsabilità ce l'ha", ha detto l'ex difensore a Sky Sport.