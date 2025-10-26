Biasin critica Conte: "Un anno fa parlò del VAR per il bene del calcio, ieri neanche una parola"

Nel day after di Napoli-Inter 3-1, il, giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin ha criticato duramente le dichiarazioni di Antonio Conte: "Più o meno un anno fa Antonio Conte disse così: 'Ma che significa che il Var non può intervenire, che significa. Fatemi capire, quando gli conviene intervengono e quando non gli conviene non intervengono. Il Var se c’è un errore deve intervenire, punto e basta! Altrimenti si creano dei retropensieri'.

Accadde dopo Inter-Napoli 1-1 e il tecnico fece intendere che questo ragionamento veniva fatto non 'pro domo sua', ma per il bene del calcio e di tutti noi. Ieri a tal proposito non ha detto una parola: evidentemente il bene del calcio è passato in secondo piano".

La risposta di mister Antonio Conte al "rigorino" menzionato da Marotta nel post partita

"La differenza fra Napoli e Inter è che loro mandano Marotta o gli altri dirigenti mentre da noi vengo io. Le grandi squadre non devono creare degli alibi, io non lo avrei permesso ai miei dirigenti. Marotta ora è diventato anche presidente, sta facendo una grande escalation ma lasci le cose di campo a chi ha fatto la partita e non intervenga perché così sminuisce anche l'allenatore. Queste difese d'ufficio diventano un po', non so. Ma va bene così".